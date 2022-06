Industrie aéronautique : Nouveau décollage

Des perspectives prometteuses attendent le secteur de l’aviation au Maroc, surtout que de grandes entreprises internationales sont prêtes à poursuivre cet important processus industriel tracé par SM. Mohammed VI. C’est ce qu’a affirmé, mercredi à Nouaceur, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. «Aujourd’hui, nous sommes sur de nouvelles perspectives, eu égard à la présence de grandes potentialités dans ce secteur», qui connaît une mutation majeure, a affirmé M. Akhannouch à l’occasion d’une visite au pôle aéronautique de Nouaceur.

L’industrie aéronautique au Maroc connaît un «développement continu» depuis que S.M. Mohammed VI a lancé ce secteur au niveau national il y a deux décennies, a relevé le Chef du gouvernement, faisant observer le grand intérêt qu’accorde le Souverain à cette importante industrie. Ce développement est illustré notamment dans la présence d’une mutation technologique majeure que connaît le secteur, et la présence d’investissements de qualité de grands groupes internationaux, a précisé le Chef du gouvernement.

En 2020, poursuit-il, «le mouvement de la flotte d’avions dans le monde s’est arrêté. On disait alors que cette industrie avait cessé définitivement», mais c’est le contraire qui se passe actuellement. À cet égard, M. Akhannouch a rappelé, à titre d’exemple, que le secteur aéronautique national a enregistré une croissance de 60% durant les cinq premiers mois de 2022, de même que les résultats obtenus se sont améliorés par rapport à la période pré-pandémie en 2019. La visite de M. Akhannouch au pôle aéronautique de Nouaceur a inclus le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, «Midparc Casablanca Free Zone» et l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) spécialisé dans le domaine de la formation.

Cette visite intervient juste après l’ouverture par le groupe industriel français d’une nouvelle ligne de production. En effet, le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, a inauguré, mardi à Casablanca, l’extension de son site Safran Nacelles Morocco dédié à la production de nacelles d’avions. Cette extension de 6 000 m2 sera réservée à la production de nacelles pour les Airbus A320neo et les avions d’affaires haut de gamme Gulfstream G700/G800.Ce déploiement, qui a nécessité une enveloppe de 115 MDH, vise également à accompagner le plan de développement industriel de l’usine pour davantage d’efficacité et de performance afin d’augmenter les cadences de production des nacelles demandées par les clients.

Avec l’intégration des meilleurs standards de l’industrie aéronautique, Safran Nacelles Morocco devient ainsi le site de référence de Safran au Maroc et entre dans l’ère du “Manufacturing 4.0” avec une volonté forte de digitaliser ses processus de production et de réduire son empreinte environnementale. En vertu de ces ambitions, Safran Nacelles Morocco a doté ses installations d’équipements de pointe tels qu’un autoclave de grande taille, des stations de travail ergonomiques, des machines d’usinage ou encore des robots et cobots de dernière génération. Le site a également doublé la superficie d’une salle dédiée à la fabrication de pièces en matériaux composites, passant de 1 800 m2 à 3 600 m2.

Sur le plan des ressources humaines, Safran Nacelles Morocco forme, dans le cadre de son développement, 850 salariés qualifiés en fabrication en composites et en assemblage de nacelles afin qu’ils développent de nouvelles compétences, notamment en ingénierie. Une centaine de nouveaux collaborateurs viendront d’ici la fin de l’année renforcer l’effectif de la société.

«Il s’agit du site le plus important de Safran Nacelles dans le monde et nous sommes fiers des compétences marocaines qui ont permis aux investisseurs dans l’industrie, de manière générale, et dans l’aéronautique, en particulier, de renforcer leur empreinte au Maroc et de faire confiance à notre pays pour aller encore plus loin et monter en gamme», a notamment souligné, à ce propos, le ministre de l’industrie et du commerce Ryad Mezzour. Le ministre a également relevé l’intérêt que porte Safran à la plateforme aéronautique marocaine et au capital humain qui contribue au renforcement de la compétitivité du secteur et l’intégration de métiers à plus forte valeur ajoutée, affirmant que le Maroc entre dans une nouvelle ère de l’industrie aéronautique qui fera de lui un centre technologique et d’excellence et lui permettra de se positionner comme acteur majeur de niveau mondial.

«Ce nouvel investissement confirme la volonté de Safran de se développer durablement au Maroc», a, pour sa part, déclaré le DG de Safran, Olivier Andriès, insistant sur le volet de l’innovation et de l’excellence opérationnelle qui sont les clés pour les clients de Safran.

Pour ce dernier, «l’implantation du groupe dans le Royaume est stratégique et nous savons pouvoir compter sur les autorités marocaines et sur un personnel qualifié grâce au partenariat avec l’Institut des métiers de l’aéronautique».

Ce site va constituer «une partie primordiale de notre écosystème industriel, pas simplement dans le domaine des nacelles, mais Casablanca revêt pour nous une importance considérable pour l’ensemble du Groupe Safran et de nos activités aéronautiques qui comptent

3 400 collaborateurs au Maroc», a-t-il conclu.

Par ailleurs, dans le but de contribuer à réduire de 30% les émissions de CO2 des installations Safran dès 2025, le site se dote d’une centrale électrique dont l’énergie sera fournie par 3 000 panneaux photovoltaïques installés sur la nouvelle extension, ainsi qu’en ombrière du parking. Opérationnelle en août 2022, elle produira 20% de l’électricité du site et permettra une économie de 2 000 tonnes de CO2 chaque année.

Créé en mars 2005, Safran Nacelles Morocco est le plus grand site de production aéronautique au Maroc. Il est spécialisé dans la fabrication de matériaux composites et l’assemblage de nacelles (entrée d’air, capot moteur et inverseurs de poussée) et de ses sous-ensembles. Grâce à son ancrage sur le territoire, la société a développé une chaîne logistique locale avec l’accompagnement du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Notons que que le secteur de l’industrie aéronautique au Maroc est un secteur technologique à haute valeur ajoutée. Il emploie plus de 20000 personnes au sein de 142 entreprises, dont des femmes, à hauteur de 37%. Le secteur connaît aussi un niveau d’intégration supérieur à 40%, réalisant un taux de croissance annuel de 17% (au cours de la période 2017-2020), ainsi qu’un nombre de transactions de 20 MMDH M.C.

Les grands investissements dans l’industrie aéronautique ont une haute valeur ajoutée

Les grands investissements réalisés dans le secteur de l’aviation au Maroc ont «une haute valeur ajoutée», a souligné, mercredi à Nouaceur, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli. Il s’agit de grands investissements d’une valeur de centaines de millions de dirhams qui vont générer plusieurs emplois. Ces emplois à très haute valeur ajoutée sont très importants pour le Maroc, de même que ces investissements constituent un élément important de confiance dans le climat d’investissement dans le Royaume.

M. Jazouli a également rappelé l’importance de l’extension du site «Safran Nacelles Morocco», dédié à la production de nacelles d’avions à Nouaceur, réalisée par le Groupe industriel et technologique «Safran» spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense.

Pour sa part, Hamid Benbrahim El Andaloussi, président du conseil d’administration de «Safran Nacelles Morocco», président d’honneur du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et président de «Midparc casablanca FreeZone», a affirmé que le Maroc est «un acteur majeur dans le secteur aéronautique» et «une base incontournable dans cette région du monde», ajoutant que le Royaume s’inscrit dans «une phase plus qualitative» dans l’aéronautique pour les prochaines années.

Selon M. El Andaloussi, l’unité «Safran Nacelles Morocco», qui a été inaugurée il y a seize ans et que le Chef du gouvernement a visitée après l’extension de son site dédié à la production de nacelles d’avions à Nouaceur, revêt une grande importance par sa taille et la technologie pointue qu’elle utilise, ce qui confirme la grande importance de ce secteur, outre la haute qualité du produit de cette unité.

Il a également mis l’accent sur le grand intérêt accordé à la formation pour l’industrie aéronautique en ce sens qu’elle constitue la base de son développement, et c’est ce que fait l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) spécialisé dans le domaine de la formation à Nouaceur

Safran Nacelles Morocco en chiffres

Voici les chiffres clés de l’usine de fabrication de nacelles pour avions commerciaux et d’affaires, Safran Nacelles Morocco, qui vient d’inaugurer la troisième extension de son site situé dans la province de Nouaceur :

• Premier site industriel aéronautique du Maroc et premier fabricant de pièces en matériaux composites;

• 35 000 m2 d’usine;

• +100 pièces composites produites par jour;

• 850 employés;

• Premier site à obtenir les accréditations NADCAP par le Performance Review Institute (PRI). Grandes dates de Safran Nacelles Morocco :

• 2005 : Création de Safran Nacelles Morocco;

• 2006 : Inauguration de l’usine à Casablanca dans la province de Nouaceur;

• 2007 : Livraison des premières pièces composites;

• 2008 : Première extension du site de 10 000 m2;

• 2015/2016 : Seconde extension du site de 8 000 m2;

• 2016 : Livraison du premier inverseur de poussée de l’A320neo;

• 2019 : Production de la 250 000e pièce composite;

• 2022 : Inauguration d’une extension de 6 000 m2 dédiée aux nacelles de l’avion d’affaires Gulfstream G700/G800 et installation d’une centrale électrique alimentée par des panneaux photovoltaïques.

Safran au Maroc, c’est sept filiales et plus de 20 ans d’existence

Safran, groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, opère au Maroc depuis 1999 via 7 filiales spécialisées :

Safran Aircraft Engine Services Morocco (204 collaborateurs) La co-entreprise fondée en 1999 par Safran Aircraft Engines et Royal Air Maroc (51% Safran, 49% RAM), la société, située dans l’enceinte de l’Aéroport international de Casablanca, est spécialisée dans l’entretien de moteurs d’avions. Cette société est aujourd’hui le leader en Afrique pour l’entretien du moteur CFM56, le moteur le plus vendu dans le monde.

MATIS Aerospace (613 collaborateurs) La co-entreprise entre Safran Electrical & Power (SEP) et Boeing (50% Safran, 50% Boeing), produit des harnais électriques depuis 2001. Située à Nouaceur près de l’aéroport international de Casablanca, cette entreprise fournit les câblages pour des constructeurs tels que Boeing, Airbus ou Dassault, ainsi que les harnais moteurs des programmes LEAP, CFM56 et GE90.

Safran Nacelles Morocco (825 collaborateurs) Créée en mars 2005 et opérationnelle depuis février 2006, l’usine, située à Nouaceur, est spécialisée dans la production de matériaux composites et l’assemblage de nacelles et de ses sous-ensembles. Il s’agit du premier site industriel marocain à avoir fabriqué des pièces en matériaux composites aéronautiques. Le site fournit aujourd’hui une dizaine de programmes avion. Des investissements importants sont en cours de réalisation sur ce site pour y renforcer notre activité, avec notamment l’industrialisation de la nacelle du nouveau Gulfstream G700 (moteur Pearl 700 de RR).

Safran Electronics & Defense Morocco (186 collaborateurs) La société produit depuis 2015 à la technopole de Nouaceur des équipements électro-mécaniques pour les clients Safran de l’aéronautique civile tels que Airbus, Boeing, Honeywell, Agusta. Ses produits sont des actionneurs, des calculateurs avioniques, des systèmes de mesure pour SLS et des machines tournantes. Le site, en pleine croissance, est autonome sur sa Supply Chain avec la volonté de développer un flux local.

Safran Electrical & Power Morocco (1 097 collaborateurs) La société dispose depuis 2004, à Rabat-Ain Atiq, d’un centre d’excellence spécialisé dans les harnais des différents modèles d’avions Airbus et d’hélicoptères. C’est l’une des plus grandes usines dans le monde dans sa spécialité.

Safran Engineering Services Morocco (300 collaborateurs) La société dispose de deux sites à Casablanca et Sala Al Jadida et propose quant à elle depuis 2005 des services en ingénierie à d’autres sociétés du groupe telles que Safran Aircraft Engines et Safran Nacelles.

Safran Aerosystems Morocco (139 collaborateurs) La société dispose d’une filiale au Maroc (ex-Zodiac Aerospace Maroc) créée en 2009 exerçant dans la région de Tiflet une activité industrielle de montage, réglage et tests d’équipements électroniques et mécaniques principalement dédiée aux produits fuel.