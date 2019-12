Impression : Epson lance son offensive africaine depuis le Maroc

Epson a installé son hub africain au Maroc, à Casablanca, avec l’ambition de déployer sa nouvelle stratégie de développement au Maroc, et sur toute la région Europe Middle East & Africa (EMEA). Le spécialiste japonais de l’impression, leader mondial dans son segment, entend ainsi renforcer ses activités au Maroc où il compte déjà sur plus de 900 distributeurs pour écouler ses imprimantes, et profiter de l’ancrage africain du Maroc pour atteindre les pays africains où Epson souhaite se développer et augmenter ses parts de marché régionales. Les bureaux casablancais d’Epson piloteront ainsi la première phase de la stratégie de développement du groupe, qui vise à augmenter le nombre d’unités écoulées au Maghreb, en Afrique subsaharienne francophone, dans les Dom-Tom et dans l’Océan Indien. Pour y parvenir, Epson compte sur sa nouvelle gamme d’imprimantes jet d’encre, et met en avant son caractère éco-responsable et novateur. Le groupe table sur une croissance annuelle moyenne à deux chiffres sur les 5 années à venir, en corrélation avec sa performance au niveau mondial qui vise à porter le chiffre d’affaires monde de 10 à 17 milliards de dollars. Au Maroc comme pour toute la région MENA, Epson est principalement concurrencé par Canon, Brother et HP. Sur le marché marocain spécifiquement, et s’agissant du segment jet d’encre Ink Tank, la part de marché d’Epson atteint 58,3% à fin septembre 2019. A fin juin 2019, cette part était de 48,9%, et seulement 26,5% à fin mars 2019. Ventilé par segments, le jet d’encre représente en moyenne près de la moitié du chiffre d’affaires du groupe. Son ambition est, dans un premier temps, de convaincre les clients actuels utilisant le laser de migrer vers le jet d’encre, plus efficace et économe, puis dans un deuxième temps calquer cette posture pour approcher les clients occasionnels et potentiels.