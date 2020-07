Immobilier : Une demande plus dynamique en juin

• Comportement de l’offre immobilière, de la demande et des prix durant cette période de pandémie, Avito, plateforme d’annonces classées, livre son analyste.

• Comment a évolué le couple offre/ demande durant la crise sanitaire ?

L’impact global de la Covid-19 s’est fait ressentir de manière immédiate à partir du mois de mars, que ce soit au niveau de l’offre ou de la de mande.

En effet, la demande d’appartements a baissé d’abord de -40% en mars, puis de -72% en avril. La reprise s’est clairement matérialisée en juin avec une croissance de +30% sur les intentions d’achat-comparativement avec le mois de février, marquant ainsi le pic de la demande en 2020.

Quant à l’offre, elle a été fortement impactée avec une baisse de -27% des annonces publiées sur le mois de mars, -73% sur avril et -58% sur le mois de mai (par rapport à la période avant-Covid-19). Contrairement à la demande, l’offre n’est pas revenue au niveau normal (-9% sur le mois de juin vs. février).

• Une idée sur le taux de conversion ?

En juin, 87% des visiteurs actifs sur les annonces Immobilier ont effectué des vues sur les annonces. 16% d’actifs ayant visité les annonces se convertissent en leads.

La conversion vues vs leads est montée de 14% en février à 16% en juin.

• Comment ont évolué les prix durant cette période ?

Les prix ont connu une légère baisse depuis janvier 2020. Une baisse accentuée en avril et mai. Nous constatons, en moyenne, selon les différentes régions et typologies de biens, une baisse moyenne de 2% des prix.

• Quels sont les types de biens les plus prisés en ce moment ?

Sur la part des biens les plus recherchés en période estivale, la part de la location de vacances a fortement baissé, en passant de 34% en 2019 à seulement 9% cette année.

Toutefois, la part des terrains & fermes ainsi que les maisons et villas connaissent une croissance importante avec, respectivement, une progression de +6% et 7%.

Il est également important de mentionner que, historiquement, la part de la location de vacances a tendance à augmenter après Aid Al Adha. A surveiller…

• Evolution de la demande et de l’offre dans l’immobilier neuf :

+7% en juin sur le nombre de visiteurs actifs & nombre de visites vs avant Covid-19

+72% sur le nombre de leads en juin vs avant Covid-19

• Les préférences des acheteurs ont-elles évolué depuis la pandémie ?

Les recherches de biens avec jardin ont augmenté de +46% par rapport aux recherches avant Covid-19. Celles visant des biens avec terrasse ont crû pour leur part de +44%. Enfin, les recherches de biens avec piscine ont explosé de 151%.