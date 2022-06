Immobilier : la 2e édition du salon Immogallery est ouverte à Anfa Parc

Près de 30 exposants et plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour cette édition qui dure du 21 au 30 juin. Il s’agit d’un salon de l’immobilier de standing de nouvelle génération avec un grand nombre d’offres et d’attractions.

La Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) annonce l’ouverture de la 2ème édition du salon de l’immobilier de standing IMMOGALLERY, du 21 au 30 juin 2022 à Anfa Park. Le salon a pour objectif d’être le carrefour annuel d’un secteur clé de l’économie marocaine, représentant près de 6% du PIB national et plus de 10% de l’emploi total au Maroc.

Pour cette deuxième édition, le salon se tient au village Casa Anfa à Anfa Park. L’événement compte une trentaine d’exposants et vise à accueillir environ 1 500 visiteurs par jour. Le salon se veut un lieu d’échange et de réflexion sur les grands enjeux du secteur immobilier au Maroc. Plusieurs nouveautés sont incluses à la programmation du salon de cette nouvelle édition : une série d’animations musicales pour encourager les jeunes talents marocains, une market place de créateurs, une gaming zone, et un espace de restauration de cuisine du monde.

« Je suis fier de voir que les promoteurs immobiliers ont répondu présents à cette seconde édition. Le salon confirme son statut de rendez-vous majeur de l’immobilier de standing au Maroc. Dans un contexte marqué par des incertitudes, il est important de présenter les nombreuses opportunités d’investissement dans l’immobilier, un secteur reconnu pour sa résilience » a déclaré M. Taoufik Kamil, Président de la FNPI.

IMMOGALLERY s’inscrit dans l’accompagnement de la dynamique du secteur de l’immobilier pour faciliter la rencontre entre promoteurs et futurs acheteurs ou locataires. Les principaux promoteurs immobiliers du Maroc présentent, à la vente ou à la location, leurs projets résidentiels, balnéaires et professionnels. Des offres spéciales d’achat et de location de biens immobiliers sont proposées.