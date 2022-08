Un nouveau plan d’urbanisation pour la commune de Harhoura :

Plus qu’une réactualisation de ses documents de l’urbanisme datant de 2015 et 2019, la commune de Harhoura cherche à élaborer un outil de planification unifié permettant d’enclencher une nouvelle dynamique. Ainsi, l’agence urbaine de Skhirate – Temara vient de lancer un appel d’offres pour une étude d’élaboration du Plan d’aménagement pour un coût estimé à 780.000 dirhams.

Située aux portes de la capitale du Royaume, cette commune jouit d’une situation stratégique et bénéficie d’une ouverture sur la façade littorale d’une longueur de 13 km. Harhoura se caractérise par son découpage particulier de configuration linéaire de la ceinture verte de Rabat, jusqu’à l’embouchure d’Oued Ykem : sa profondeur entre l’océan et l’autoroute n’excède pas 1,5 km.

La commune de Harhoura ne manque donc pas de potentialités mais reste confrontée à certaines problématiques pour ne citer que l’absence de raccordement au réseau d’assainissement ou encore la vulnérabilité du territoire face aux risques de catastrophes naturelles.

Cette étude est ainsi censée apporter des propositions d’aménagement compatibles avec cet environnement spatial. Ce document de planification doit permettre la promotion de cette zone, dans le court et le moyen terme et être un moyen susceptible d’harmoniser le paysage et de le protéger de toute prolifération d’habitat anarchique.

Il est également question de prôner les principes d’urbanisme durable par lequel tous les acteurs collaborent en vue d’intégrer des considérations fonctionnelles, environnementales et qualitatives pour concevoir et planifier un environnement favorable. Entre autres, il s’agit de mettre en œuvre des approches modernes, économes en énergie permettant d’améliorer la qualité écologique de la zone urbaine tout en mettant en valeur le patrimoine et le paysage naturel.