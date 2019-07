«The Park Anfa Condominium», le nouveau-né de la CGI

La CGI a dévoilé son projet «The Park Anfa Condominium», situé sur le «boulevard des Clubs» au sein du nouveau quartier d’affaires Casa-Anfa. Cet ensemble résidentiel rentre dans le cadre de son plan de relance «Cap Excellence», qui vise une transformation opérationnelle et une croissance durable de ses activités, tout en mettant le client au cœur de ses préoccupations. Il s’agit d’un ensemble de résidences sécurisées constitué d’appartements de standing de 3 à 6 pièces livrables immédiatement. Les superficies habitables vont de 111 à 300 m2, vendues à partir de 2,5 MDH.

Chaque palier comprend 2 à 3 habitations qui, elles, disposent d’une orientation favorisant l’ensoleillement, la ventilation naturelle et la vue. Une isolation acoustique au sol, un double vitrage et une climatisation réversible donnent un cachet encore plus moderne à ces logements.

Ce complexe résidentiel intègre plusieurs équipements, entre autres une piscine, un centre de fitness, un hammam, un sauna, des salles de squash et des espaces de jeux pour enfants en plein air. Et ce, dans l’objectif de mettre à la disposition des habitants un cadre de vie agréable. Un service de conciergerie de luxe est également disponible.

La CGI annonce que des remises exceptionnelles sont accordées, qui peuvent aller jusqu’à 250 000 DH. Pour promouvoir ce produit, des journées portes ouvertes ont été organisées les 6 et 7 juillet au sein du showroom CGI Home à Casa-Anfa.