Le SIB revient en force à El Jadida

Après l’annulation de l’édition 2020 à cause de la pandémie, le Salon international du bâtiment (SIB) revient pour une 18e édition riche en nouveautés, du 23 au 27 novembre 2022. Alors qu’il se tenait à la Foire internationale de Casablanca, le Salon a déménagé pour occuper 30000 m2 au Parc d’exposition Mohammed VI d’EL Jadida. Le thème de cette édition est «Innovation et résilience au service d’un cadre de vie meilleur» et le pays hôte est la République gabonaise.

«Les professionnels ont été très nombreux à vouloir revenir au Salon après une période d’absence due à la crise sanitaire. Nous comptons 500 exposants venus de 40 pays. Ils ont tous fait preuve de créativité en termes d’aménagement de stands, mais aussi en solutions et en technologies innovantes. Nous avons remarqué un fort engouement pour les solutions de décarbonation et de préservation de l’eau», déclare Reda El Haddaj, Directeur général d’Urbacom et Commissaire général du SIB. Selon lui, plus de 150000 visiteurs devront faire le déplacement pour s’enquérir des dernières solutions et innovations dans le secteur et échanger autour des enjeux actuels du bâtiment et de la construction. Les exposants représentent des secteurs variés comme les gros œuvres, la menuiserie, les sanitaires, la climatisation, le revêtement, les matériels et outillages dans le bâtiment, ainsi que les équipements électriques et les systèmes intégrés.

Un salon repensé

Pour son retour, le salon a entamé une transformation digitale. Il a été modernisé et repensé en intégrant des outils de communication nouvelle génération. «Les composantes de l’écosystème ont été intégrées pour présenter les nouveautés développées au niveau du secteur à travers des espaces d’expositions, des rencontres, des échanges. Des professionnels et des visiteurs auront tous les outils pour échanger au mieux lors de ce Salon d’envergure internationale», poursuit notre interlocuteur. Pour faciliter les déplacements, plusieurs navettes ont été mises en place entre le Parc d’exposition Mohammed VI et la ville d’El Jadida notamment, ainsi qu’un partenariat avec l’ONCF pour la mise en place d’une desserte Station Halte Azemmour-Parc Mohammed VI. Et pour les passionnés de football, des écrans géants ont été placés au sein du Hall d’exposition pour suivre les matchs de la Coupe du monde.

Un programme scientifique riche

Au niveau du Hall A, deux salles ont été dédiées aux conférences. La salle 1 est réservée aux conférences scientifiques organisées par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme et de la Politique de la ville avec les différentes fédérations et le Conseil national de l’ordre des architectes. La salle 2 a été mise à disposition des exposants et partenaires pour enrichir le contenu du Salon. Plusieurs conférences y sont prévues, notamment par le groupe Bimbeast qui présentera les enjeux du BIM (Building Information Modelling) grâce à l’intervention du conférencier Laurent Colombero. De son côté, le groupe Radius reviendra sur les techniques de l’isolation thermique avec l’expert Bilal Benamour. Par ailleurs, TTH Company, groupe opérant dans la sécurité, organisera une conférence sous le thème de «Smart & Safe Cities» pour une meilleure qualité de vie. L’Association Marrakech exposera sous le thème «Transition énergétique et confort : pour un bon usage des matériaux locaux en architecture» par le conférencier Mouknir Oussama et enfin Méga Compétence s’intéressera à l’Éco-construction.