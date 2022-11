Ismail Akalay : «Un retour à la normale des prix des produits sidérurgiques est constaté»

• Comment se porte la sidérurgie au Maroc ?

Le secteur de la sidérurgie avait connu, post-Covid, une forte reprise et un redressement important des volumes et des prix sur le marché international. Le premier trimestre de cette année a été marqué par une hausse historique des prix des matières premières, leur raréfaction, ainsi qu’une augmentation sans précédent des coûts d’énergie et ce, au vu du contexte géopolitique de guerre entre la Russie et l’Ukraine, deux acteurs majeurs de la sidérurgie dans le monde. Malgré cette conjoncture, le secteur national de la sidérurgie a su réagir rapidement et assurer une continuité d’activité en approvisionnant le marché dans de bonnes conditions. A compter du 2e trimestre, en dépit d’une forte volatilité du dollar, nous avons constaté de meilleures conditions d’approvisionnement et un retour à la normale des prix des produits sidérurgiques atteignant aujourd’hui les niveaux enregistrés à fin 2021, soit en moyenne 9800 DH TTC la tonne.

En termes chiffrés, près de 9 MMDH de chiffre d’affaires ont été réalisés par les principaux sidérurgistes du pays au 1er semestre de l’année en cours. Les performances à fin 2022 devraient se rapprocher de celles de 2021 à plus ou moins 5%.

• Comment se manifestent les difficultés conjoncturelles sur les entreprises de la sidérurgie ?

Nous avons subi sur les derniers mois la morosité du secteur du logement et suivons également de très près les évolutions du marché de la construction. Le secteur de la sidérurgie est aujourd’hui en surcapacité de production par rapport aux besoins du marché local et, dans ce contexte, la reprise des chantiers immobiliers serait l’un des moyens de générer de la demande.

En dépit des difficultés rencontrées, d’importants investissements publics dans le développement des infrastructures sont réalisés, permettant ainsi de dynamiser et soutenir la demande des matériaux de construction, en particulier dans les conditions de marché actuelles. De même, le mécanisme de relance des programmes de logements sociaux sera déterminant en 2023. Enfin, l’intégration à la ZLECAF permettra d’assurer de nouveaux débouchés à l’offre marocaine.

• Comment Sonasid fait face à tous ces facteurs ?

Dans le contexte actuel d’augmentation continue des coûts énergétiques et de matières premières, il est aujourd’hui impératif de prendre conscience de l’importance des énergies vertes et d’amorcer le virage de l’innovation en matière de politique d’efficacité énergétique. Au sein de Sonasid, la décarbonation est au cœur de notre stratégie pour optimiser les ressources en énergie et accéder à des marchés internationaux de plus en plus exigeants.

En visant le 100% recycling et le Green Steel, notre groupe a opté pour un processus de fabrication «zéro déchet» tout en privilégiant le recours aux sources d’énergies vertes. Dans cette optique, plusieurs projets d’envergure verront le jour. Sur le site de Nador, une nouvelle installation photovoltaïque permettra à Sonasid de bénéficier d’un processus de production alimenté en quasi-totalité par les énergies vertes dès 2023.

Nous assurons également la valorisation et la transformation des coproduits issus de nos activités. Cet atout nous confère un véritable levier de croissance pour accompagner le développement des villes durables de demain et la mobilité future, eu égard au contexte économique actuel et à la rareté des ressources naturelles. En termes d’innovations, le dernier trimestre sera notamment marqué par la mise en production, en décembre 2022, de la fibre d’acier, nouveau produit à haute valeur ajoutée et véritable relais de croissance. Le groupe Sonasid compte donc poursuivre activement le développement de ses priorités stratégiques visant l’excellence opérationnelle et le lancement de produits innovants à faible empreinte carbone.