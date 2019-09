Immobilier : Mfadel et Realties s’associent pour le développement d’un projet mixte à Casa-Anfa

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres initié par l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA) pour le développement d’un projet à dominante hôtelière au sein de la première tranche de Casa-Anfa. Ainsi, il devra comprendre une offre variée et qualitative à usage mixte, soit un hôtel 5 étoiles, un autre de 4 étoiles, un appart hôtel, un centre de conférences, des immeubles à usage résidentiel, un immeuble de bureaux et des commerces de proximité.