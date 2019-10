BTP : Les ventes de ciment en hausse de 9.4% à fin septembre

Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP), ont marqué un rebond de 9,4% au mois de septembre, portant leur croissance à +2% au terme des neuf premiers mois de 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.