Il faut sauver le soldat TPE !

Inflation, reprise molle, délais de paiement longs, effets de la crise sanitaire… La très petite entreprise (TPE) marocaine vivote et souffre de plusieurs maux structurels et conjoncturels. L’année 2022 sera une année à oublier pour ce tissu économique qui représente plus de 90% de notre économie. Le nombre de défaillances va augmenter par rapport à 2021, une année qui a d’ailleurs été catastrophique pour les TPE maroc aines. Joint par La Vie éco, Amine Diouri, Directeur études et communications chez Inforisk, nous dresse un tableau noir de la situation actuelle. «Nous prévoyons une augmentation des défaillances des entreprises marocaines cette année, et qui seront au nombre de 12 500, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année dernière. Parmi ces défaillances, 99% sont des TPE», nous annonce Amine Diouri. Près de la moitié des défaillances des TPE sont dues au problème endémique des retards de paiement, nous confie notre interlocuteur. Un délai de paiement qui n’a jamais été aussi anormalement long que ces dernières années, certaines grandes entreprises ayant profité de la crise sanitaire en rallongeant considérablement leurs délais de paiement. Ces derniers ont d’ailleurs culminé à 280 jours en 2020. «Aberrant», commente Abdellah El Fergui, Président de la Confédération marocaine des TPE-PME.

Offres de financement inadaptées

S’ajoute à cela la difficulté d’accès au financement et aux marchés publics. Sur ce dernier point, le quota de 30% accordés aux TPE marocaines dans le cadre des marchés publics n’est toujours pas respecté, selon nos deux interlocuteurs. «Théoriquement, les TPE ont bénéficié d’un quota de 30% des marchés publics. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un énorme gap.

