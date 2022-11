Hébergement touristique: Souss Massa mise gros sur le rural

La destination Agadir est en passe de renforcer son offre écotouristique. Le programme d’appui à la rénovation et la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique sis dans l’arrière-pays de la région est en marche. Lors de la dernière réunion du comité de subventions, treize établissements ont obtenu un accord définitif sans réserve. Le coût global de rénovation et mise à niveau de ces structures est de plus de 13 MDH et le montant de la subvention est d’environ 5 MDH, est-il indiqué dans un communiqué de la Société de développement régional du tourisme (SDR Tourisme Souss Massa). Ainsi, l’opération bénéficiera à une capacité totale d’environ 500 lits, relevant des préfectures et provinces Agadir Ida Outannane, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Taroudant.

Pour rappel, le budget réservé à ce programme d’appui, pour les années 2021 et 2022, est de 10 MDH financé par le Conseil régional. Le montant de la subvention est de 50% du coût total de la rénovation plafonné à 400 000 DH. A ceci s’ajoutent un accompagnement technique des candidats et la réalisation de l’ensemble des études et prestations pour concrétiser le projet de rénovation pris en charge par la SDR Tourisme Souss Massa. Les bénéficiaires de la subvention ont en plus la possibilité d’accéder aux prêts d’honneur, octroyés par Souss Massa Initiative, à hauteur de 25% du coût d’investissement.

L’objectif principal du mécanisme d’octroi de ladite subvention est la redynamisation et l’accompagnement de l’investissement dans le secteur du tourisme en vue d’améliorer la compétitivité de l’offre touristique de la région, soulignent les porteurs du programme.

A noter que la région compte 305 établissements d’hébergement touristique ruraux, avec une capacité globale de 3 000 lits. Le nombre d’emplois générés par ces établissements est estimé à 1 000 postes. Pour rappel, cette niche a bénéficié il y a déjà près de quinze ans du programme de développement de la micro-entreprise touristique, mis en œuvre par le Conseil régional.

10 000 lits à rénover

L’opération avait suscité un engouement de la part de porteurs de projets et avait donné naissance à plusieurs structures dans l’arrière-pays. Aujourd’hui, il s’agit d’améliorer la qualité de l’offre touristique en milieu rural et susciter de nouveaux investissements, de manière à accompagner la demande de plus en plus grande à la recherche de contact avec la nature et de zones à moindre concentration de populations pour s’aérer.

A noter qu’un programme d’appui similaire est déjà opérationnel en zone urbaine en faveur des hôtels de la station balnéaire.

Pour l’heure, les premiers bénéficiaires au nombre de douze ont déjà entamé leurs travaux de rénovation. Soulignons que sur les 10 000 lits à rénover dans la station balnéaire, ce programme pilote ne pourra cibler que 5 000 lits environ, selon un diagnostic réalisé par l’Association régionale de l’industrie hôtelière. Dans la destination, un grand nombre de lits en manque de rénovation empêchant ainsi des établissements de se porter candidats au programme, en raison de difficultés financières. Dans le quartier Talborjt où un hôtel a été sélectionné et bénéficie aujourd’hui de la subvention pour faire peau neuve, plus de 64,29% des propriétaires disent projeter de rénover leurs unités. Cela s’explique par le fait que plus de 50% des établissements de la localité ont près de 50 ans d’existence.

Mais selon les résultats d’une étude institutionnelle menée dans le cadre de ce programme, il apparaît que ces unités ont besoin aussi d’un accompagnement, notamment dans les domaines de la formation, de la promotion et de la commercialisation.

Une nouvel AMI est lancé

Aujourd’hui un 2e Appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé par la SDR Tourisme dans le cadre de ce programme d’appui à la rénovation et la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique en milieu rural. Les délais de dépôt des dossiers de candidature courent jusqu’au 2 décembre 2022. Comme pour le premier AMI, sont éligibles à cette subvention, les personnes physiques ou morales de droit marocain présentant un programme de rénovation d’un établissement d’hébergement touristique et remplissant certaines conditions. En plus le fait d’être un établissement autorisé, classé ou en cours de classement, la structure doit être en exploitation, de manière continue ou discontinue, depuis au moins deux ans et en situation régulière vis-à-vis de l’Administration fiscale et de la CNSS. L’établissement candidat ne doit pas non plus faire l’objet d’aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il doit par ailleurs présenter un programme de mise à niveau intégré, à réaliser dans un délai maximum de deux ans.