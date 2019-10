Hausse de l’encours de la dette extérieure publique à 337,8 MMDH au 1er semestre

La structure par créanciers de cette dette montre une prédominance des multilatéraux avec une part de 49,5%, suivis des bilatéraux (26,6%) et des marchés financiers internationaux et banques commerciales (23,9%), précise la DTFE dans son bulletin statistique de la dette extérieure publique à fin juin.

A fin juin 2019, les Etablissements et entreprises publics (EEP) ainsi que le Trésor ont été les premiers emprunteurs avec des parts respectives de 53,5% et 45,8%, fait savoir la DTFE.

Durant les six premiers mois de l’année, un volume global de 18,8 MMDH a été mobilisé par le secteur public, dont 9,8 MMDH pour le Trésor et 9 MMDH destinés au financement des projets des EEP et et des collectivités territoriales.

Par devise, la dette extérieure publique a été dominée par l’euro (60,2%), alors que le dollar américain a représenté 28,4% et le yen japonnais 3,6%, précise la DTFE, ajoutant que la part de la dette à taux d’intérêt fixe s’est élevée à 75,5% contre 24,5% à taux variable.

Le Bulletin statistique de la dette extérieure publique est une publication trimestrielle permettant aux utilisateurs internes et externes de disposer régulièrement d’une vue globale sur l’endettement extérieur public. Il a pour objet de diffuser des données complétant les statistiques disséminées dans le cadre de la Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI (NSDD).

(Avec MAP)