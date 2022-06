Guelmim : 57 conventions de partenariat signées pour la mise en œuvre du programme « Awrach »

Ces conventions portent sur 38 chantiers publics provisoires et permettront de générer 1 018 emplois temporaires.

Un total de 57 conventions de partenariat ont été signées, lundi à Guelmim, dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Awrach » au niveau de la province.

Ces conventions ont été conclues entre le Conseil provincial de Guelmim et plusieurs associations, coopératives et services extérieurs concernés.

Elles portent sur 38 chantiers publics provisoires, répartis entre les différentes collectivités territoriales de la province de Guelmim, et qui permettront de générer 1 018 emplois temporaires.

Ces chantiers touchent les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de l’enseignement préscolaire, des sports, des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification, de l’artisanat, du bassin hydraulique, de la justice et de la sécurité sociale.

A noter que le programme « Awrach », dont le coup d’envoi a été donné par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le 12 janvier dernier, s’insère dans le sillage de la mise en oeuvre du programme gouvernemental 2021-2026 en matière d’accompagnement des personnes ayant perdu leurs emplois et qui rencontrent des difficultés à intégrer le marché de l’emploi, à travers un partenariat entre les départements ministériels, les établissements publics, les autorités locales, les communes territoriales, ainsi que les associations de la société civile, les coopératives locales, outre les entreprises du secteur privé.

Ce programme auquel l’Exécutif a mobilisé un budget de 2,25 milliards de DH, bénéficiera, tout au long de sa mise en application durant les années 2022 et 2023, à près de 250.000 personnes dans le cadre de contrats « travaux » conclus par les associations de la société civile, les coopératives, et les entrepreneurs.