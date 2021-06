Gazoduc Nigeria-Maroc : Le lancement des travaux pour bientôt

Le responsable nigérien a rappelé que la réalisation de ce grand projet a été concrétisée avec la signature d’un accord entre le Maroc et le Nigeria lors d’une cérémonie sous la présidence de SM Mohammed VI et du Président nigérian Muhammadu Buhari.

Ce grand projet empruntera le tracé du gazoduc ouest-africain et bénéficiera à plusieurs pays du continent, a noté M. Usman.

Certains de ces pays disposent de gisements de gaz dont la production sera injectée dans le pipeline, tandis que les autres pays non producteurs de gaz en tireront profit à des fins de développement, a-t-il expliqué.

« S’ils ne peuvent pas payer le gaz, ils peuvent obtenir de l’électricité », a-t-il suggéré.

Il s’agit d’une nouvelle vision de développement qui est nécessaire pour l’Afrique, a souligné le responsable nigérian.

Interrogé sur le calendrier de réalisation du gazoduc, il a précisé que l’étude de faisabilité est achevée et la décision finale de financement est en cours de validation. Le Nigeria lancera dans la foulée le plan directeur de la décennie du gaz pour consolider la viabilité de ce grand projet, a-t-il ajouté.

Lancé en 2016 à Abuja sous la présidence de SM Roi et du Président nigérian Muhammadu Buhari, ce projet d’envergure reliera les ressources gazières du Nigeria, celles de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et le Maroc et favorisera ainsi l’intégration économique régionale.