Fruits et légumes : Des perspectives d’exportation prometteuses

Les cours de la tomate, produit phare de la filière, se situent entre 1,30 et 1,40 euro le kilogramme exporté. Et l’origine Maroc reste très demandée.

La campagne d’exportation de fruits et légumes démarre sur des perspectives commerciales prometteuses. Sur les marchés européens, la demande est au rendez-vous avec des prix qui se maintiennent. Selon les exportateurs, les cours de la tomate tout calibre confondu sont en ce moment entre 1,30 et 1,40 euro le kg exporté. Cette conjoncture favorable réconforte les producteurs, après les difficultés notamment climatiques auxquelles ils ont fait face cet été pendant la période de plantation. Dans cette chaîne de valeur de l’export de fruits et légumes, la partie logistique est un maillon fort s’agissant d’exportation. Comme chaque année en cette période, les responsables de Tanger Med ont fait le déplacement pour rencontrer leurs clients dans le Souss. «C’est un des rendez-vous programmés dans l’année comme le Fruit Logistica de Berlin», souligne Hassan Abkari, DG de Tanger Med. Le secteur régional des fruits et légumes premier pourvoyeur en la matière à l’échelle nationale représente beaucoup dans l’activité de ce hub mondial. Selon les professionnels, Tanger Med accapare près de 100% des exportations par camion de fruits et légumes exportés en Europe au départ du Souss, ainsi que 25% du flux conteneurs expédié par la filière. Aussi, les responsables de Tanger Med restent à l’écoute des exportateurs, car l’expérience client peut se transformer en feuille de route.

