« Forsa »: un délai supplémentaire alloué aux dossiers incomplets

Le programme « Forsa » a décidé d’accorder aux porteurs de projets un délai supplémentaire jusqu’au 1er août, pour compléter leurs dossiers, a annoncé, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

« La phase de traitement des 160.000 candidatures reçues a fait ressortir un certain nombre de dossiers incomplets, ne contenant pas la totalité des informations nécessaires à leur évaluation. Le programme Forsa a entamé plusieurs opérations de relance par e-mail et par téléphone via le Centre de Relation Client, incitant les porteurs de projets à compléter leurs dossiers pour intégrer les phases de sélection », indique le ministère dans un communiqué.

Aussi, afin de leur donner une nouvelle opportunité d’intégrer le programme, un email a été adressé à tous les candidats dont les dossiers sont incomplets, leur accordant un délai d’une semaine pour compléter leur dossier et éviter le rejet de leur candidature, ajoute la même source. Le programme a, à cet effet, décidé de prolonger ce délai jusqu’au 1er août pour s’assurer que tous les porteurs de projets puissent compléter leur dossier, fait savoir le ministère.

Et de conclure: « Nous incitons tous les candidats à consulter le statut de leur candidature au niveau du site web https://www.forsa.ma/ et invitons ceux dont le dossier est incomplet, à renseigner les informations manquantes pour permettre d’évaluer leur dossier. Une assistance particulière est mise à leur disposition par le Centre de Relation Client Forsa en appelant le 5544″.