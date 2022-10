Fonds Mohammed VI : Le coup d’envoi est donné

«Fer de lance de l’investissement». C’est peu dire pour décrire la diversité et l’étendue de la mission du Fonds MohammedVI pour l’investissement dont le directeur général, Mohamed Benchaâboune, vient d’être nommé, mardi, en Conseil des ministres. Comble du hasard, c’est ce même Mohamed Benchaâboune, alors ministre de l’Économie et des Finances, qui a mis sur pied ce Fonds, a défendu l’opportunité de sa création devant les parlementaires et a veillé à mettre en place l’environnement juridique et réglementaire nécessaire à son entrée en fonction et qui a été choisi aujourd’hui pour présider à sa destinée en tant que premier DG.

Cela dit, pour comprendre le rôle central de cet instrument de l’État pour orienter la politique économique du pays et en assurer la pérennisation, il faut revenir à la note de présentation qui a accompagné le projet de loi portant sa création. Notons tout d’abord que l’idée de ce Fonds a été annoncée pour la première fois dans le discours du Trône, le 29 juillet 2020. Nous étions en pleine crise sanitaire et personne ne s’attendait alors à ce qu’à peine sortis de la pandémie, nous allions subir les effets d’une autre crise, autant sinon plus dévastatrice, avec le conflit russo-ukrainien. De l’anticipation? Oui. Mais, assurément, une vision stratégique claire. Dès le début de la pandémie, les règles de jeu de l’économie mondiale ont commencé à changer. La mutation des chaînes de valeur de l’économie, le repositionnement sur la carte économique mondiale, le retour à la souveraineté économique, surtout en termes de santé, énergie et alimentation, c’était le début d’un changement qui a été accentué deux ans plus tard par ce conflit en Europe centrale.

Deux décisions majeures avaient donc été prises à cette époque. Le lancement d’un plan de relance économique doté d’une enveloppe de 120 milliards de DH dont 75 milliards de crédits garantis par l’Etat destinés aux entreprises dont les EEP. La deuxième décision a été de créer un compte d’affectation spécial, le «Fonds d’investissement stratégique», qui a d’ailleurs été créé par décret le 12 août 2020. Ce Fonds a été doté initialement de 15 milliards de DH mobilisés dans le cadre du Budget général de l’État. Il a pour objet «la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie nationale, en dotant les secteurs productifs du soutien nécessaire et en finançant et accompagnant les grands projets, dans le cadre de partenariats public-privé dans divers domaines».

Une banque d’investissement

Cependant, lit-on dans cette note, pour que ce Fonds «puisse s’acquitter pleinement de sa mission, il a été décidé qu’il soit doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates, de manière à ce que, in fine, il s’impose comme un modèle de bonne gouvernance, d’efficience et de transparence». Quelques mois après, suite aux orientations royales contenues dans le discours d’ouverture du Parlement, le 9 octobre 2020, le ministère de l’Economie et des Finances a décidé de….

