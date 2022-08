Sothema : le chiffre d’affaires dopé par la filiale africaine

Cette hausse s’explique par la solide contribution des réalisations commerciales de la filiale West Afric Pharma, dont le volume des ventes au 2ème trimestre 2022 ressort en progression de 16,9% comparativement à 2021, précise le groupe pharmaceutique dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization – bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) et l’excédent brut d’exploitation (EBE) ont augmenté respectivement de 28,2% et 25% par rapport à juin 2021, reflétant ainsi, selon la même source, les performances commerciales et les gains d’efficacité pour créer davantage de croissance opérationnelle.

Au seul deuxième trimestre 2022, l’endettement net a été réduit de 11,3 % pour atteindre 118 MDH contre 133 MDH à fin juin 2021, souligne Sothema, notant que le Gearing a atteint, quant à lui, 13,4%, ce qui demeure faible et reflète la capacité d’endettement importante permettant à Sothema d’atteindre ses objectifs ambitieux.

Le groupe a engagé une enveloppe de 14 MDH durant les six premiers mois de l’année en cours, en augmentation de 7 MDH par rapport au premier semestre de l’année passée, fait savoir le communiqué.