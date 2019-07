L’AMMC se dote d’un Conseil scientifique

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a mis en place, mardi 16 juillet à Rabat, un Conseil scientifique en vue de renforcer sa contribution au développement du marché financier marocain, a indiqué l’Autorité dans un communiqué.

Ce Conseil a pour missions d’informer l’AMMC sur l’état de l’art en matière de recherche académique dans le domaine des marchés financiers et de la régulation et de renforcer sa veille stratégique, ainsi que de produire, encadrer ou adapter au cas marocain des études sur des thématiques liées à ces domaines et de participer à la réflexion sur les problématiques des marchés et de la régulation dans le cadre de colloques, séminaires ou revues scientifiques de l’Autorité, souligné le communiqué.

(Avec MAP)