La dette du Trésor va frôler les 1000 milliards de dirhams

« A la lumière des dernières évolutions des principaux postes budgétaires de l’État, nous restons convaincus quant à la capacité du Trésor à maîtriser son déficit budgétaire en 2022E en dessous des 6,0% du PIB. Dans ces conditions, la dette du Trésor atteindrait les 960 MMDH en 2022E, contre 886 MMDH en 2021E », indique AGR dans son « Budget Focus – Fixed income » du mois de juillet.

En détail, la dette intérieure devrait atteindre 731 MMDH en 2022, en hausse de 7,7% par rapport à 2021, alors que la dette extérieure devrait augmenter de 9,9%, passant de 208 MMDH en 2021 à 229 MMDH en 2022.

À fin juillet 2022, la dette globale s’établirait à 904 MMDH. La composante intérieure est estimée à 695 MMDH contre 209 MMDH pour la composante extérieure, relève AGR.

AGR fait également remarquer que le poids de la dette extérieure dans l’endettement global du Trésor demeure maîtrisé. Celui-ci continue d’évoluer autour des 23% à fin juillet 2022, en l’absence d’une sortie du Trésor à l’international. Il ne devrait pas dépasser les 24% à la fin de l’année 2022E, un niveau cohérent avec le benchmark de référence du Trésor à l’international, soit les 25%.

Au vu des chiffres du S1-22 ainsi que des perspectives économiques, le ministère de l’économie et des finances a revu ses prévisions de déficit budgétaire et de croissance pour l’année en cours à 5,3% du PIB et 1,5% respectivement, fait savoir AGR.

Dans ces conditions, l’endettement total du Trésor, rapporté au PIB, devrait dépasser, selon AGR, le seuil des 80% du PIB en 2022. La composante intérieure est estimée à 61,2% et celle extérieure à 19,1%.

Le Trésor serait déjà endetté à hauteur de 75,6% du PIB à fin juillet 2022. L’endettement intérieur devrait se situer à 58,2% du PIB en juillet 2022, quasiment au même niveau que les deux années précédentes.

De son côté, le taux d’endettement extérieur devrait se situer autour de 17,5% sur la même période, en légère baisse par rapport à son niveau en 2021.