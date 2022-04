Extension de l’AMO aux non-salariés : 1 641 587 immatriculations enregistrées à la CNSS

L’extension de l’assurance maladie obligatoire aux travailleurs non salariés se déroule bien. C’est ce que révèle le premier bilan d’étape présenté, mercredi lors d’une conférence de presse, par la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur la population potentiellement concernée estimée à 3,2 millions de personnes, aujourd’hui, et depuis novembre 2021, ce sont 1 641 587 immatriculations qui ont été enregistrées au niveau de la caisse. Un nombre qui sera bientôt revu à la hausse, puisque quelque 200 000 travailleurs non salariés, notamment les professionnels du transport, les marayeurs et les armateurs rejoindront le régime de l’AMO suite à l’application des décrets concernant l’adhésion de leurs secteurs respectifs. Les immatriculations ont été effectuées sur la base de 2 446 752 fichiers d’enregistrement soumis par les organes de liaison (associations professionnelles, ministères et Etat) à la CNSS qui a, comme le veut la procédure, procédé à un examen de fiabilité de ces fichiers. Une démarche qui a permis de retenir 2 118 978 fichiers fiables et le reste fera l’objet, selon la CNSS, d’un second examen de fiabilité.

Par ailleurs, la CNSS a recensé sur le total des fichiers fiables 205 043 de personnes bénéficiant d’une autre couverture autre que l’AMO.

Sur les 1 641 587 immatriculations aujourd’hui effectuées, ce sont les agriculteurs qui arrivent en tête avec 766 440, suivis par les auto-entrepreneurs (300 066), les personnes ayant opté pour la Contribution professionnelle unifiée (213 012). Viennent ensuite les autres catégories de non-salariés, notamment les artisans avec ou sans comptabilité, commerçants avec ou sans comptabilité, les artistes, les professions juridiques et judiciaires, les topographes, les professions médicales et para-médicales, les architectes, les guides, les vétérinaires, les professionnels des taxis.

Globalement, ce sont 1 845 862 bénéficiaires qui sont actuellement déclarés au régime AMO de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur ces nouveaux assurés on comptera 204 305 ayants droit dont 72 535 conjoints et 131 770 enfants. Les caractéristiques démographiques des nouveaux assurés telles que présentées dans le bilan de la CNSS laissent apparaître que l’âge moyen est de 55 ans. Pour les femmes, il est de 52 ans et de 55 ans pour les hommes. Par catégories professionnelles, on retiendra que c’est dans le secteur agricole que cette moyenne est élevée, puisqu’elle se situe à 59 ans (61 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes).

358 051 personnes disposent de droits ouverts

Sur la population totale immatriculée, on compte 198 646 droits ouverts. Si l’on ajoute les 159405 ayants droit, le nombre total des ayants droit ouverts se situe à 358051 personnes qui peuvent aujourd’hui bénéficier des diverses prestations de l’AMO. La CNSS, pour faciliter l’accès à ses services, a mis en place 1812 points de proximité opérationnels pour le dépôt des dossiers de maladie. Un nombre qui devrait passer à 2100 points dans les deux à trois semaines prochaines. Par ailleurs, le gestionnaire de l’AMO dispose aussi de 8000 points de proximité pour l’accueil des travailleurs non salariés pour les opérations d’enrôlement.

Selon les statistiques de la caisse, ce sont 81 718 dossiers qui ont été déposés depuis l’extension de l’AM0 à cette catégorie de travailleurs. Les dossiers de remboursement s’élèvent à 66 963, les dossiers d’ouverture des droits ALD sont au nombre de 3082 et on comptera également 2 937 demandes de prise en charge.

Ces statistiques sont appelées, bien évidemment, à évoluer au fur et à mesure des adhésions des travailleurs non salariés. Et pour sensibiliser ces derniers et valoriser l’adhésion à l’AMO, la CNSS, qui avait lancé, en novembre dernier, une campagne de communication pour accompagner l’extension de la couverture médicale aux travailleurs non salariés, a démarré le premier Ramadan une campagne soutenue qui s’étalera sur 90 jours. Objectif : accélérer les démarches d’adhésions sur la base d’un dispositif plus pédagogique, plus mobilisateur et surtout plus ciblé, soit par catégorie socioprofessionnelle, pour renforcer la compréhension des avantages de l’AMO et lever d’éventuelles confusions. Relations presse, capsules médias & digitales et campagne publicitaire sont autant de moyens utilisés pour valoriser l’acte de souscription à l’AMO auprès de toutes les cibles confondues. Le thème global est la protection de la famille. Les responsables de la CNSS feront alors des présentations aux professionnels, des road-show dans les régions et les grandes villes du pays. Pour les cibles non averties, il est prévu, cinq mois durant, des caravanes d’information s’arrêtant en souk, station taxis, médina avec l’appui de ressources Awrach. Enfin, à travers tous les types de médias confondus, des messages s’adressant directement au souscripteur pour valoriser son rôle de “chef de famille” ou “protecteur” de la famille seront diffusés sur les stations radio, les chaînes de télévision, l’affichage et les bannières web.

Il est à rappeler que la campagne de la CNSS, lancée en novembre 2021, se déroule en trois phases : Sensibiliser la population cible sur sa couverture médicale imminente et annoncer le démarrage de l’opération d’immatriculation des catégories concernées, informer sur la possibilité du dépôt des dossiers de remboursement AMO au niveau d’un réseau de guichets de proximité agréés et enfin inciter les personnes concernées à adhérer au régime AMO. Pour cela, la CNSS a joué la carte de la proximité dans la mesure où les directeurs et responsables de la CNSS ont organisé des rencontres avec les médias et les professionnels au niveau régional. Ainsi, ce sont 312 rencontres qui ont été effectuées depuis le lancement de la campagne communication.