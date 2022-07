Express Relais, la solution de livraison en consignes automatiques consacrée au Moroccan Logistics Awards

Cette consécration dans une catégorie qui a connu une concurrence très relevée, vient couronner les efforts de CEOS Technology qui a travaillé d’arrache-pied depuis 2018 à la conception, au développement et à la fabrication d’automates, dotés de technologies logicielles et matérielles 100% marocaines, ce qui fait d’Express Relais le premier service de ce genre développé en Afrique et au Moyen Orient par une entreprise locale.

Lancé depuis le 11 mai dernier au Maroc, avec une quarantaine d’automates déjà installés dans 5 villes, le service Express Relais permet l’envoi et la réception de colis en utilisant des consignes automatiques dédiées à cet effet. Destinée à un public de particuliers et de professionnels à la fois, la solution Express Relais permet de se libérer des contraintes de temps liées à la livraison de colis, tout en protégeant la confidentialité des données et des achats. Le service est assorti de plusieurs options comme le paiement à la livraison en consigne, le retour de colis simplifié, la récupération instantanée des fonds…