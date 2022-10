Un « partenariat vert » entre le Maroc et l’Union Européenne

Le vice-président exécutif chargé du pacte vert pour l’Europe, Frans Timmermans, se rendra, les 18 et 19 octobre au Maroc, pour signer le partenariat vert sur l’énergie, le climat et l’environnement entre l’Union européenne et le Royaume, le premier du genre, a annoncé lundi l’Exécutif européen.