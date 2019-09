Ghana : le Maroc participe au forum sur la révolution verte en Afrique

Le Royaume est représenté à ce forum, qui se veut une occasion de mettre l’accent sur le rôle de la transformation numérique dans la création des systèmes alimentaires durables en Afrique, par une forte délégation du groupe OCP.

Le Forum est conçu, selon les organisateurs, pour stimuler la volonté politique et faire progresser les politiques, les programmes et les investissements nécessaires pour parvenir à une transformation agricole inclusive et durable sur tout le continent.

Il vise aussi à aider les pays africains et le continent à progresser dans la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration de Malabo et le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA), les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Afrique.

(Avec MAP)