Eco-écoles : 14 écoles obtiennent le Pavillon vert dans l’Oriental

Quatorze écoles primaires relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) ont obtenu le Pavillon vert au titre de l’actuelle année scolaire, dans le cadre du programme Eco-écoles mené par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Une cérémonie de remise des Pavillons verts aux écoles distinguées a été organisée mardi à l’école Moussa Bnou Nossayr de Guercif, marquée par des spectacles et activités de sensibilisation à la protection de l’environnement et la préservation des ressources menés par les élèves.

A ce jour, le nombre des établissements d’enseignement primaire au niveau de la région de l’Oriental ayant remporté le pavillon vert a atteint 43, et 229 écoles de la région ont contribué à ce programme au titre de l’année scolaire 2019-2020, a précisé le directeur de l’AREF de l’Oriental, Mohamed Dib dans une déclaration à la presse. Le pavillon vert représente une distinction à portée internationale qui récompense les efforts déployés par les élèves, les enseignants et les encadrants dans ce domaine, a t-il ajouté.

Le Pavillon vert est allé cette année à quatre écoles relevant de la direction provinciale de l’Education nationale de Nador, deux écoles de la direction provinciale de Guercif, deux de Driouch, deux de Taourirt, et une de chacune des directions provinciales de Jerada, Berkane, Figuig-Bouarfa et Oujda-Angad.

Par ailleurs, deux certificats d’argent ont été décernés à des écoles de Taourirt et Oujda-Angad et deux certificats de bronze ont été remis à des écoles de Jerada et Oujda-Angad.

Cette cérémonie a connu aussi la remise des prix des Jeunes reporters pour l’environnements (JRE) à deux élèves relevant de l’AREF de l’Oriental.

A noter que des ateliers de formation et de renforcement des capacités dans le cadre du programme JRE ont été organisés lundi au siège de l’AREF à Oujda, alors que des ateliers et formations relatifs aux Eco-écoles ont eu lieu mardi à la direction provinciale de l’Education nationale à Guercif.