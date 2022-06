Conférence des Nations unies sur les Océans:  Sadiki tient plusieurs rencontres bilatérales

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues du Portugal, de l’Inde, de Singapour, de Saint Lucie et des Seychelles, en marge de la Conférence des Nations Unies sur les Océans qui se tient du 27 juin au 1er juillet à Lisbonne au Portugal.