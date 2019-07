RCI Finance Maroc veut personnaliser le leasing grâce à «Easy Pro»

RCI Finance Maroc, structure de financement automobile de Renault, enrichit son offre de financement dédiée aux entreprises. L’entité financière vient de mettre sur le marché «Easy Pro». Il s’agit, selon la filiale de Renault, d’un produit de leasing clés en main pour les flottes de proximité, différenciée selon le type de client et l’usage du véhicule.

Selon le management de RCI, Easy Pro a été pensé pour répondre aux besoins principalement des petites et moyennes entreprises mais aussi des artisans-commerçants, et des professions libérales en matière de financement. «Cette offre spéciale flottes de proximité s’inscrit dans la volonté de RCI Finance Maroc de soutenir et d’accompagner les PME/PMI qui représentent 95% du tissu économique marocain», indique-t-on auprès de la structure de financement.

Avec cette offre, RCI Finance Maroc ambitionne de ramener le poids du leasing professionnel à 35% de sa production annuelle contre 21% pour 2018.

Quatre solutions

Côté produit, la nouvelle offre propose quatre solutions afin de permettre à ses clients d’ajuster la solution selon l’usage qu’ils font de leurs véhicules : Basique, Exécutive, Business et Utilitaire. Chacune des 4 offres s’adapte aux besoins des clients avec des conditions très avantageuses de financement et une palette de services intégrés au loyer et lissés sur la durée du contrat, en l’occurrence l’assurance automobile Securactivity (qui permet à l’entreprise cliente de bénéficier d’une indemnité en cas d’immobilisation de son véhicule); l’assurance valeur majorée (qui permet à l’assuré d’être remboursé en valeur d’achat); l’assistance technique 24/24h du véhicule; et le contrat d’entretien.

A noter que RCI affiche une progression de 9% sur tous les segments de la clientèle entreprise et 63% sur le périmètre leasing à fin avril.