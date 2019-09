PSA : Un nouveau directeur pour la région Moyen-Orient Afrique

Le groupe PSA vient de nommer Samir Cherfan en tant que nouveau directeur de la région Moyen-Orient Afrique (MEA).

Ayant contribué avec succès aux résultats du Groupe en Moyen-Orient Afrique depuis 2017, Samir Cherfan devient également membre du Comité exécutif global du groupe.

Le nouveau directeur de la région MEA « apportera sa grande connaissance des marchés et des partenaires de la région ainsi que son expérience dans les nombreux métiers de l’industrie automobile acquises chez différents constructeurs », indique un communiqué du groupe.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA déclare : « Ces deux nominations permettent de renforcer la mise en œuvre de notre plan stratégique Push to Pass qui vise notamment un déploiement accéléré hors d’Europe et la position de Numéro 1 en qualité. Les expériences et savoir-faire respectifs de Samir Cherfan et de Jean Christophe Quemard répondent parfaitement à cette double ambition, dans leur nouvelles missions ».