Maroc Telecom : 10 milliards de DH d’investissement les trois prochaines années

Ce programme d’investissement vise le développement et le renforcement de l’infrastructure de télécommunications, le déploiement du Haut et du Très Haut Débit Mobile et Fixe et la création de nouveaux emplois au Maroc, fait savoir Maroc Telecom dans un communiqué.

Dans le cadre des cinq dernières conventions, Maroc Telecom a investi plus de 58 MMDH, précise la même source. La présente convention portera le volume global cumulé des investissements à plus de 68 MMDH sur le territoire national.

(Avec MAP)