Le service Tawssil de Cash Plus réussit son pari

Deux ans après son lancement, le service Tawssil bat son plein. Un million de colis a été pris en charge, 200 000 destinataires ont été livrés et plus de 1000 localités ont bénéficié de la livraison à domicile.

Tawssil est une marque du groupe Cash Plus, qui permet dans des délais cours, l’envoi et la réception de colis, avec la possibilité pour le destinataire de régler le prix du produit acheté à la livraison ou dans le point Tawssil.

A côté, Tawssil Logistics, branche logistique du groupe développe également des offres spécifiques aux grandes et moyennes entreprises pour tous les colis compris entre 1 et 13 kg, comprenant notamment des services de Warehousing.