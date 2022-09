Intermédiation immobilière : un nouvel acteur voit le jour

Le secteur de l’intermédiation immobilière s’enrichit par le lancement d’une nouvelle agence immobilière 100% digitale : Milkiya. Dans sa phase de démarrage le réseau s’adressera aux agents justifiant 5 années d’expérience et ciblera les régions de Casa-Settat, Rabat-Salé_kénitra, Marrakech-Safi, Tanger-Tetouan, Fès-Meknes et Souss Massa. A l’horizon 2023, la société envisage de s’étendre à la région MENA.

Son objectif est de professionnaliser le métier, même en l’absence d’un texte réglementaire ; le projet de loi relatif à la réglementation de la profession des agents immobiliers étant en gestation depuis 2017. Elle vise également à tirer profit d’un volume global estimé de plus de 300 milliards de DH par an, avec une moyenne de 360 000 transactions annuelles sur les 6 dernières années.

Le réseau fonctionne à travers un système de parrainage à 5 niveaux. Il devra s’appuyer sur des applications web et mobile, google workplace, le marketing et community manager ainsi que le générateur de leads. Comme il s’agit d’une agence digitale, d’autres outils seront développés comme Milkiya Scan et un tableau de bord avec plusieurs KPI (indicateurs de performance). L’abonnement coûte 1500 DH/ mois.