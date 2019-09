IKEA entend “réinventer le sommeil”

“Saviez vous que les applications d’assistance au sommeil ont été téléchargées plus de 300 millions de fois dans le monde ? Saviez-vous aussi que la durée moyenne de sommeil d’un humain est passée de 7 à 9 heures il y a 200 ans, à 5 à 7 heures aujourd’hui ?”.

Ce sont les interrogations de IKEA, l’entreprise suédoise spécialisée dans la conception et la vente de mobilier et objets de décoration, dans un communiqué diffusé le 5 septembre, à l’occasion de la présentation de son nouveau catalogue 2020, à travers lequel elle entend “réinventer le sommeil”.

Un manifeste du “meilleur sommeil”

Dans son communiqué, l’entreprise suédoise dit prendre ce “défi très au sérieux”. C’est pourquoi il a élaboré un “un manifeste IKEA sleep”. Au sujet du manifeste, Adil Majid a fait savoir que “dans la droite ligne de ce manifeste, IKEA Maroc a réalisé un film plein d’humour et de second degré où vous découvrirez comment les Marocaines et les Marocains peuvent relever le plus grand défi de notre temps : devenir les champions du monde du meilleur sommeil”