Ericsson. Fadi Pharaon, nouveau responsable Moyen-Orient et Afrique

Fadi Pharaon occupera le poste de vice-président principal et responsable du marché Moyen-Orient et Afrique, à partir du 1er septembre 2019.

Des changements à l’équipe de direction d’Ericsson. C’est ce qu’a annoncé le société spécialisée dans la télécommunication, dans un communiqué, le 22 août 2019.

En effet, Fadi Pharaon a été nommé vice-président principal et responsable du marché Moyen-Orient et Afrique, poste qu’il occupera officiellement à partir du 1er septembre 2019, précise la même source.

Jusque-là, Fadi Pharaon occupait le poste de vice-président du département réseaux et services gérés, Europe et Amérique Latine, lit-on dans le communiqué d’Ericsson.

Fadi Pharaon est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’Institut royal de technologie de Stockholm, en Suède, ainsi que d’un MBA de l’Université Heriot Watt, Edinburgh Business School, en Écosse.

Il a plus de 21 ans d’expérience chez Ericsson et a occupé plusieurs postes de direction avec des responsabilités de vente sur des marchés en Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique latine.