Coca-Cola Maroc présente ses “initiatives estivales”

Ce mercredi 24 juillet 2019 à Casablanca, Coca-Cola Maroc a convié la presse pour présenter ses plans de l’été. Relevant d’une stratégie “marketing 2.0”, les “initiatives estivales” de Coca Cola Maroc portent sur trois volets que Imane Belmejdoub, directrice Marketing de la marque, a présentés.

Le premier volet concerne le lancement de trois nouveaux produits pendant les trois mois d’été : Coca Cola pêche, Hawaï ananas et Sprite citron-menthe. Ces trois produits relèvent, selon la directrice marketing de Coca-Cola Maroc, d’une logique qui consiste à “se réinventer, de faire les choses différemment, et pour garder une image jeune” d’une marque qui a dépassé les cent ans d’existence.

Le second volet consiste quant à lui à doter les consommateurs de bracelets. Ces derniers donnent accès aux fun zones de Coca-Cola, sur bon nombre de plages du pays, comprenant des espaces de : “free-fall, espace de jeux, etc”, fait savoir la directrice.

Le troisième volet des “initiatives estivales” porte sur des partenariats avec d’autres opérateurs. D’abord, un premier partenariat avec Careem, en vue de faciliter l’accès des consommateurs aux fun zones, “avec des tarifs avantageux”, tient-elle à préciser. Le second, lui, consiste à livrer des repas McDonald’s, “partenaire historique de Coca-Cola”, avec un autre partenaire : Jumia, courant la période estivale, au niveau des fun zones.

Recycler les bouteilles et les bouchons

Pour cette saison estivale, Coca-Cola se penchera également sur le volet “développement durable”, à travers la collecte des bouteilles et bouchons, dans un objectif de recyclage. Une expérience à l’image d’une autre initiative, qui avait été lancée il y a 12 ans, à Agadir, s’intitulant : “j’aime ma plage”. Objectif : “sensibiliser les estivants, avec l’aide de jeunes étudiants, qui sont formés par des associations”.

Dans ce sens, et “sur la période 2012-2018, Coca-Cola J’aime Ma Plage a totalisé plus de 400 jours de nettoyage et de sensibilisation, mobilisant près de 200 jeunes responsables de plage. Plus de 1 200 poubelles ont été déployées et près de 68 000 sacs de déchets collectés totalisant plus de 560 tonnes. Au cours de ces éditions, plus de 285 000 personnes ont été sensibilisées”, assure Coca-Coca Maroc.