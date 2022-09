Al Omrane: Légère amélioration du Chiffre d’affaires

Au titre du deuxième trimestre 2022, le CA consolidé s’est établi à 940 millions de dirhams (MDH), contre 982 MDH au T2-2021, indique le Groupe dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

« Grâce au déploiement de son plan stratégique et au renforcement de ses efforts opérationnels et commerciaux, ainsi que la mobilisation de ses collaborateurs et de ses partenaires institutionnels, le Groupe Al Omrane a pu maintenir sa dynamique de développement en ligne avec ses orientations stratégiques », affirme le communiqué.

A fin juin 2022, le Groupe a mis en chantier 3.613 unités de production nouvelle et 28.030 unités de mise à niveau urbaine, fait savoir la même source, notant qu’Al Omrane a également poursuivi les achèvements de ses différents projets, avec des réalisations de 2.668 unités de production nouvelle et 25.625 unités de mise à niveau urbaine.

En outre, ajoute le communiqué, « le groupe continuer de renforcer la solidité de sa structure financière à travers des efforts de réduction de son endettement, qui s’établit à 4,421 MMDH à fin juin 2022, en baisse de 4,4% par rapport à fin juin 2021 ». Par ailleurs, le groupe rappelle que le secteur de l’immobilier a évolué cette année dans une conjoncture particulière, marquée à la fois par les tensions inflationnistes et leur impact sur le pouvoir d’achat des ménages et par une reprise progressive des activités économiques sous l’effet de la sortie de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le groupe indique renforcer « ses engagements afin d’assurer son rôle d’acteur majeur du secteur et d’opérateur de l’État dans la mise en œuvre de la politique publique dans le domaine de l’habitat et du développement urbain ».