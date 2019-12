Engie se réorganise

Le groupe Engie vient de procéder à la simplification de son organisation au Maroc, rassemblant ses trois filiales, Cofely Maroc, Spie et Engie Finatech Services, dans une unique entité : Engie Services Maroc. Selon Philippe Miquel, directeur des solutions clients pour l’Afrique et président directeur général de la nouvelle entité, cette organisation permettra de construire une nouvelle offre de transition énergétique, dite «As a service», pour répondre à la demande pressentie auprès des collectivités et des entreprises, une demande se présentant comme «un afflux des projets à haute valeur énergétique au Maroc».

Ainsi, Engie Services Maroc représentera les activités du groupe français sur le territoire national. Il s’agit d’une restructuration qui permet de favoriser la synergie entre les activités de maintenance technique et d’installation électrique. L’entreprise devra ainsi offrir précisément des solutions liées à la maintenance multitechnique, comme le contrat signé avec l’usine Renault à Tanger, et à l’installation électrique, une spécialité des filiales Finatech Services et de Spie. En termes d’offre, il s’agira pour la filiale du groupe français d’une offre articulée autour de solutions intégrées, allant du financement jusqu’à l’installation, la maintenance et la mise en oeuvre.

Sur le terrain, Engie Services Maroc est déjà partenaire de Nareva dans le projet éolien de Tarfaya (300 MW) et la centrale thermique de Safi (1386 MW). L’opérateur a aussi dans son portefeuille d’autres projets verts comme le contrat signé avec Total pour l’installation de bornes de recharge électrique dans les stations, ou celui de la solarisation de la nouvelle gare TGV de Casablanca.

L’entreprise s’adapte avec l’évolution du marché

Rien ne change en ce qui concerne les cibles d’Engie Services Maroc. Les services développés viseront comme avant les entreprises et les collectivités locales. Cela étant dit, l’évolution du marché a nécessité une réadaptation au niveau de l’offre de service. «Avant, notre métier consistait à concevoir des centrales centralisées et à alimenter des réseaux des clients. Aujourd’hui, de plus en plus de clients alimentent eux-mêmes le réseau électrique. Pour nous, cette évolution s’accompagne d’un changement de métier. Nous devons assister nos clients dans cette transition et les aider à produire leur propre énergie. Nous devons également les accompagner pour mieux connaître leurs besoins et usages et choisir les solutions adéquates comme les compteurs intelligents ou le smart grid», a souligné Philippe Miquel. Dans ce sens, Engie Services Maroc a décroché plusieurs marchés de maintenance multitechniques pour le Morocco Mall et Anfaplace à Casablanca, où elle s’occupe de l’équipement technique du grand théâtre, ainsi que d’autres établissements hôteliers à Marrakech.