Energies renouvelables : les professionnels peuvent enfin souffler, ou presque !

Selon la note de présentation du projet d’amendement de la loi 13-09, relative aux énergies renouvelables, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15, cet amendement vise à garantir «la sécurité et la viabilité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes». Ce projet apporte, comme cité ci-dessous, plusieurs nouveautés, dont la publication fréquente de la capacité d’accueil du système électrique national, une mesure qui devra donner plus de visibilité aux investisseurs en matière d’opportunité d’investissement. Il donne aussi la possibilité du recours de l’administration au lancement d’appel à manifestation d’intérêt pour le lancement d’un projet. Enfin, le projet d’amendement offre un délai réglementaire supplémentaire de réalisation des centrales hydrauliques. Ce prolongement permettra d’«éviter le recours systématique à une dérogation pour accorder un délai supplémentaire afin d’achever les projets».