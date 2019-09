Logements intégrant l’efficacité énergétique : la NAMA Facility octroie une aide de 20 millions d’euros au Maroc

En effet, le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec le Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable et le Groupe Al Omrane (GAO), et avec le soutien de la Coopération Allemande au Développement (GIZ) et l’Agence Française de Développement (AFD) avait soumis, en mars 2019, une proposition de projet à la NAMA Facility pour pouvoir bénéficier de cette assistance financière et technique pour la mise en place d’une ligne de crédit de consommation « verte » pour la promotion de l’acquisition par les ménages d’équipements électroménagers efficaces en matière de consommation énergétique.

Au niveau des logements, le projet se focalise sur les secteurs de logements sociaux et moyen standing et privilégie la construction de logements dont la performance énergétique dépasse le minimum requis par les exigences réglementaires en vigueur au Maroc.

Au niveau des équipements électroménagers, le projet cible les équipements les plus utilisés et énergivores (réfrigérateurs, climatiseurs et éclairage) ainsi que les chauffe-eaux solaires. Le potentiel total estimé d’atténuation de gaz à effet de serre est presque d’un million de tCO2e sur toute la durée de vie des équipements (30ans).

Le projet soumis par le Maroc fait partie du lot sélectionné parmi les 51 propositions de projets soumises cette année par différents pays à la NAMA Facility pour un financement à hauteur de 20 Millions d’euros, financement qui sera octroyé sous condition de l’accomplissement de la Phase de Préparation Détaillée (DPP) du projet qui débutera avant 2020 et qui s’écoulera sur la période d’une année.

Il est à noter que la NAMA Facility est une initiative qui fournit aux pays en développement un soutien pour la mise en œuvre de leur NAMA’s (Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National). Les gouvernements Allemand, Danois, du Royaume-Uni ainsi que la Commission Européenne en sont les donateurs.

Et pour rappel, le bâtiment est le 2ème secteur consommateur d’énergie au niveau national.

La consommation de l’électricité dans le secteur résidentiel est entièrement liée à l’utilisation des équipements électroménagers : 45% de la consommation est attribuée aux réfrigérateurs, 20% à l’éclairage, et le reste aux appareils de chauffage, de climatisation, les télévisions et les équipements NTIC.