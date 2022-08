Energies renouvelables: Approbation d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et l’Arabie saoudite

Les deux pays avaient signé ce mémorandum d’entente le 9 mai dernier à Riyad. Il a été signé du côté marocain par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Laila Benali, et du côté saoudien, par le Prince Abdelaziz Ben Salmane, ministre de l’Energie.

Le mémorandum d’entente dans le domaine des énergies renouvelables vise à développer la coopération et l’échange d’informations et d’expériences dans les politiques, les réglementations législatives, les études préliminaires et les mécanismes de proposition de projets liés au secteur.

Il consolide également les efforts de localisation des chaînes de valeur, encourage la recherche et la discussion des opportunités d’investissement et de financement dans les deux pays, pour soutenir les efforts de localisation des industries dans le domaine des énergies renouvelables et de développement de leurs projets.

Le mémorandum d’entente appuie aussi la coopération dans le domaine de la recherche et le développement et le renforcement des compétences humaines dans ce domaine, et encourage la recherche et l’examen des opportunités à même d’élever le niveau des technologies et de leurs applications dans le domaine des énergies renouvelables entre les deux pays.

A l’issue de la cérémonie de signature, le ministre saoudien de l’Energie avait déclaré que « la signature du mémorandum d’entente dans le domaine des énergies renouvelables vient en application des directives des dirigeants des deux pays frères, qui s’assignent comme objectif de développer les relations étroites entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier dans les domaines de l’énergie, de manière à appuyer les efforts de développement et la prospérité économique des deux pays, contribuer à renforcer la sécurité énergétique et soutenir la croissance de l’économie mondiale.

La coopération entre le Maroc et l’Arabie saoudite dans le domaine des énergies renouvelables vise à répondre à leur besoin de développer de nouvelles ressources énergétiques, et confirme leur attachement à l’importance de la sécurité d’approvisionnement énergétique.