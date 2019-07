Électricité: Le record de la pointe du soir, enregistré le 25 juillet

Le record de la pointe du soir a été enregistré le jeudi 25 juillet 2019 et a atteint 6540 MW à 21h45, soit une hausse de 230 MW par rapport à l’année 2018, a indiqué vendredi l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Durant la même journée, la puissance maximale appelée à la pointe du matin a atteint 6.260 MW à 12h45, en hausse de 88 MW par rapport à celle enregistrée durant l’année précédente, a précisé l’ONEE dans un communiqué de l’ONEE, notant que cette hausse de consommation de l’électricité s’explique par la forte vague de chaleur qu’a connue le Maroc pendant la semaine du 22 juillet. Deux pointes records ont été enregistrées dans les soirées des 23 et 24 juillet et ont atteint respectivement 6.420 MW et 6.510 MW, a fait savoir la même source, ajoutant que la puissance maximale appelée à la pointe du matin a atteint 6.196 MW le 24 juillet. « La demande de l’énergie électrique au Maroc connaît un accroissement important durant les périodes estivales, qui s’explique essentiellement cette année par une utilisation massive de la climatisation dans les secteurs tertiaire et résidentiel et des pompages agricoles pour les besoins d’irrigation et ce, en raison des fortes chaleurs qu’enregistrent actuellement la quasi-totalité des régions du Royaume », rappelle le communiqué.

En tant que garant de l’équilibre Offre-Demande, « l’ONEE développe continuellement son parc de production et dispose des capacités suffisantes pour faire face à l’évolution de la demande et ce, dans les meilleures conditions de coût, de sécurité et de qualité de service », a conclu la même source.