Inwi lance son service de mobile Money

Inwi Money, filiale de l’opérateur Inwi, a annoncé le lancement du premier service de mobile money, ce mardi 3 septembre à Casablanca. Inwi est en effet le premier opérateur télécom au Maroc à avoir lancé ce type de services. C’est en clair une nouvelle activité qui permet à chaque détenteur de téléphone portable, smartphone ou pas, de disposer d’un “porte-monnaie mobile”, en vue d’avoir accès à une palette de services financiers.

Nicolas Levy, CEO de la filiale de l’opérateur télécom, explique le concept : “c’est pouvoir disposer de son argent et de l’utiliser via son service mobile. Que le client puisse réaliser toutes les opérations possibles : retraits, paiements en ligne, transfert d’argent etc”.

L’équipe qui dirige cette structure d’Inwi est convaincue du “succès” que peut avoir ce lancement au Maroc, et ce sur la base de ce qui se passe dans le domaine du mobile money, notamment dans le continent africain, “leader mondial du mobile money”, selon Nicolas Levy.



Selon lui, “En Afrique, il existe 153 services financiers. Entre 2012 et 2018, le nombre de clients du mobile money est passé de 75 millions à 444,6 millions. Sur la même période, le nombre de transactions est passé de 128 millions à plus de 4 milliards. Mais, le chiffre le plus révélateur est celui des flux. Ces derniers sont passés de 1,6 milliard de dollars en 2012 à 100 milliards de dollars 2018”.



Développer le e-commerce

Cet outil a pour objectif que l’utilisation des services financiers soit “massive”, a indiqué Ghassan El Machrafi, Chairman d’Inwi Money. Ce dernier a également ajouté que Inwi Money “souhaite étendre les transactions au plus grand nombre, tant en face to face que dans le e-commerce. Car le mobile Money est un vrai catalyseur du e-commerce”.



Le modèle économique de ce nouveau service consiste à pratiquer des “tarifs bas”, sans frais de tenue de compte.

Inwi étant le premier opérateur à lancer cette activité, l’opérateur “a pour ambition d’en être l’acteur principal”.