Des conteneurs pour aménager un stand, un restaurant ou un petit salon professionnel

L’idée qu’un conteneur soit utilisé comme un stand, un restaurant ou un petit salon peut intriguer à juste titre. C’est, pourtant, ce que le marocain Integral Solution a imaginé pour étoffer sa gamme de services d’événementiel. Inédite au Maroc, l’idée consiste en la récupération de conteneurs pour les aménager selon les besoins des clients de la société, et les leur proposer en location ou en vente. Parmi ces derniers, Coca-Cola, qui a opté pour cette solution afin de multiplier momentanément ses points de vente.

Les conteneurs éphémères, comme leur nom l’indique, sont une alternative économiquement intéressante par opposition aux stands classiques dont l’installation et le démantèlement demande un temps énorme, en plus des coûts non négligeables.

Le prix est arrêté en fonction des besoins du client

«Selon les besoins de nos clients, nous modifions le conteneur de manière à ce qu’il s’ouvre d’un seul côté ou des deux à la fois, nous joignons deux conteneurs si le client a besoin de plus d’espace, et nous nous chargeons de l’aménagement d’intérieur pour le transformer en restaurant, stand, showroom, etc. Il est même possible de mettre en place des mezzanines ou des escaliers. C’est très pratique comme solution», explique Ghita Bentires Alj, DG de la société.

Les principaux avantages sont, d’une part, la facilité logistique, et, de l’autre, la possibilité de le combiner avec des formules d’affichage publicitaire. Les façades des conteneurs sont, en effet, des surfaces idéales qu’Integral Solution met aux couleurs de ses clients. «Nous avons créé ce produit pour répondre à un besoin non satisfait au Maroc. A l’approche de la période estivale par exemple, plusieurs enseignes investissent dans des stands pour augmenter leur visibilité. Avec ce type de conteneurs, il n’est plus nécessaire de garder ces stands pour une durée supérieure à celle visée par le client. Car ce dernier peut désormais décider du nombre de jours durant lesquels son stand sera installé, et le customiser à son goût», poursuit la directrice générale de la société marocaine, qui reste discrète sur le prix.

Des solutions complémentaires en préparation

Integral Solution ne compte pas se limiter au marché marocain. Encouragée par son portefeuille de clients étrangers ayant opté pour ses solutions, la société, créée en 2017, a des vues sur le marché international, et entend proposer ses conteneurs éphémères, ainsi que sa gamme de solutions complémentaires ou d’exécution de campagnes publicitaires, dans le marché européen. Selon le management de la société, le déploiement à l’international pourrait intervenir très bientôt. Avant de se lancer dans les conteneurs éphémères, Integral Solution est spécialisée dans l’affichage mobile et la location et la vente de mobilier et d’accessoires de décoration. Un cœur de métier qui n’a pas mis plus de deux ans à muter en une solution globale. La ventilation des activités en fonction de leur importance place le volet mobilier en tête, avec «le stock en articles mobiliers le plus important du pays», selon Mme Bentires Alj.