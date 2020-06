Déficit budgétaire de 23 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration.