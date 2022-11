Culture de cactus : Bye-bye la cochenille

Le Maroc est en passe de gagner la lutte contre la cochenille. La culture des variétés résistantes à cet insecte ravageur se développe bien. Les plantations de cactus décimées à travers le Royaume sont en voie d’être reconstituées par le ministère de l’Agriculture. Le programme de plantation des nouvelles variétés, au nombre de huit, commencé en 2021 devrait atteindre cette année 6 500 ha de cactus et augmenter dès 2023 de 15 000 hectares et de 20 500 ha en 2024 le patrimoine national en la matière. Dès 2025, la filière devrait enregistrer 23 000 ha additionnels chaque année et ainsi dépasser les prévisions. La superficie de culture de 130 000 ha devrait être atteinte bien avant 2030, indique Mohamed Sbaghi, coordonnateur national du programme de multiplication du cactus résistant à la cochenille et directeur de recherche à l’INRA.

A noter qu’au Maroc le cactus est conduit de manière traditionnelle en plantation non contrôlée depuis des siècles. Utilisé depuis toujours pour la conservation du sol et pour l’alimentation humaine et animale, le cactus est aujourd’hui très prisé, notamment comme matière première dans les produits cosmétiques. C’est aussi une culture pour contrer les effets du changement climatique, souligne M. Sbaghi.

Les chercheurs travaillent sur plusieurs axes

Cette ressource providentielle est ainsi considérée comme une culture stratégique et résiliente dans le système agricole. C’est pour cela que le ministère de l’Agriculture l’a intégré depuis 2008 dans les programmes du Plan Maroc Vert. Dans ce contexte, les superficies à planter de cactus à l’horizon 2020 et prévues par le PMV ont été réalisées en 2014 avec la plantation de

160 000 ha, bien avant l’échéance de ce plan d’envergure. L’apparition de la cochenille a eu toutefois un effet ravageur, décimant ces résultats. Face à cette situation le ministère a mis en œuvre dès 2016 un programme d’urgence de lutte contre cette cochenille de cactus pour freiner sa progression. C’est dans ce cadre que l’INRA a identifié 8 variétés résistantes à la cochenille à partir d’une collection nationale de cactus de cette institution pour accompagner la relance de la filière. Ce sont par la suite 11 plateformes qui ont été mises en place dans plusieurs localités du Royaume. Objectif : Augmenter le nombre de cladodes et la production de milliers de plantules de cactus afin d’améliorer l’offre en plants et d’accompagner la stratégie Génération Green 2020-2030, explique Mohamed Sbaghi. Résultat de la démarche: Des milliers de plants issus des 8 variétés résistantes qui vont permettre la renaissance de la filière.

Pour l’heure, la réactivité dont ont fait preuve les parties prenantes à ce dossier a payé. Aujourd’hui, l’INRA n’exclut aucune piste de recherche. Les chercheurs disent continuer de travailler sur plusieurs axes, notamment un programme d’amélioration génétique en la matière afin d’enrichir l’assiette variétale de cactus résistante à la cochenille. Des recherches sur la lutte biologique sont aussi menées par l’INRA.