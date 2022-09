Création d’entreprises : le secteur du commerce en tête

Ces entreprises se répartissent sur les personnes morales avec 38.004 unités et les personnes physiques (16.377), précise la même source.

Par secteur, le commerce s’accapare 36,28% du total des créations des entreprises, suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (18%), des services divers (17,47%), des transports (9,03%), des industries (6,89%), des hôtels et restaurants (6,4%), du secteur des Technologies de l’information et de la communication (2,59%), de l’agriculture et pêche (2,23%) et des activités financières (1,11%), indique le tableau de bord de l’OMPIC.

La répartition régionale fait, quant à elle, ressortir en tête la région Casablanca-Settat avec 15.435 entreprises, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7.556), Rabat-Salé-Kénitra (7.323), Marrakech-Safi (5.346), Fès-Meknès (4.297), Souss-Massa (3.583), l’Oriental (3.051), Laâyoune-Sakia El Hamra (2.512), Béni Mellal-Khénifra (1.924), Drâa-Tafilalet (1.480), Dakhla-Oued Eddahab (1.269) et Guelmim-Oued Noun (605).

S’agissant de la forme juridique, 62,7% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU), 37% des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et 0,2% des sociétés anonymes (SA).