Création de la ZAI de Ain Johra : Feu vert du gouvernement

Cette zone d’accélération industrielle sera créée dans le Parc industriel Ain Johra, sur une superficie de 69 hectares, 98 ares et 16 centiares, dont 29 hectares ont déjà été aménagés par la société de gestion du Parc.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence de Aziz Akhannouch a approuvé le projet de décret 2.22.433 portant création d’une zone d’accélération industrielle dans le Parc industriel Ain Johra.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, au nom du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, vise à créer une zone d’accélération industrielle, dans le Parc industriel Ain Johra, sur une superficie de 69 hectares, 98 ares et 16 centiares, dont 29 hectares ont déjà été aménagés par la société de gestion du Parc industriel d’Ain Johra, a indiqué le ministère délégué chargé des relations avec le parlement- Porte-parole du gouvernement.

Ce projet vient répondre à la demande croissante des investisseurs industriels, souhaitant implanter leurs projets dans une zone d’accélération industrielle dans le Parc industriel Ain Johra, ajoute la même source, précisant que la superficie actuellement requise par ces investisseurs est estimée à 25 hectares.

Les projets qui seront implantés dans cette zone devront créer plus de 4.200 postes pour un investissement de plus de deux milliards de dirhams, selon le communiqué, qui précise que cette zone d’accélération industrielle sera réservée à des entreprises œuvrant dans différents secteurs d’activité, fixés par ce projet de décret.