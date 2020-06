Nouveau président à la Chambre de commerce britannique pour le Maroc (BritCham)

L’ancien vice-président et directeur général de Bombardier Maroc, Stephen Orr, a été élu, à l’unanimité, nouveau président de la Chambre de commerce britannique pour le Maroc (BritCham), annonce, mercredi, cette organisation professionnelle.

M. Orr a été élu au terme d’une réunion, lundi, du Conseil d’administration de la BritCham, rassemblé suite à la démission de son prédécesseur Mohamed Raihani, indique la même source dans un communiqué, notant que le Conseil a procédé également au renouvellement du bureau consécutif.

A la recherche de nouveaux challenges et après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein du géant canadien de l’aéronautique, Stephen Orr relève, en 2014, le défi de mettre en place et développer un site d’assemblage de classe mondiale au Maroc. Son leadership, son expertise ainsi que son dynamisme ont hautement contribué au développement de la filiale marocaine lors de ces dernières années, consolidant ainsi une position de leader pour le groupe dans son secteur d’activité.

« Son expérience de longue date et son expertise des investissements étrangers lui permettront d’insuffler indubitablement un nouveau dynamisme et de mener avec succès les projets d’envergure en développement au sein de la BritCham », souligne la même source.

Le nouveau comité est composé de deux vice-présidente, Saida Lamrani Karim et Miriem Bensalah Chaqroun, du secrétaire général, Adil Chikhi, de la trésorière, Radia Chmanti Houari, de quatre administrateurs, Brahim Benjelloun Touimi, Aziz Bidah, Nezha Hayat et Rana Sengupta, ainsi que du commissaire aux comptes, Hasnae Rezgani Aouni.*

« Avec des administrateurs aussi prestigieux présidé par un Britannique et toujours dirigé par Ilham Bennis, directrice générale, la BritCham affiche clairement sa volonté de renforcer et faire rayonner les relations bilatérales entre le Maroc et le Royaume-Uni tout en saisissant cette nouvelle opportunité que représente le post-Brexit pour nouer des partenariats majeurs », conclut le communiqué.

(Avec MAP)