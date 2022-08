Artisanat : trois entreprises marocaines primées au salon New York Now

L’artisanat marocain continue de se frayer son chemin à l’étranger. Le salon New York Now qui a eu lieu cette année du 14 au 17 août au Javits Center, a primé huit entreprises marocaines d’artisanat, sélectionnées par la maison de l’artisan selon les critères et standards du marché américain.

D’autant que, parmi 2500 marques et fabricants présents dans cette édition, cinq de ces huit entreprises ont été finalistes, dans leurs catégories respectives. Au final, trois d’entre elles ont remporté les premiers prix. Il s’agit de Chabi Chic, Milsouls et Dounia Home. Cette dernière s’est même vue décerner le prix du meilleur produit du salon.

Ces performances sont redevables notamment au ministère du tourisme et de l’artisanat, qui a mis à leur disposition les modalités d’accompagnement logistiques nécessaires en vue d’accéder au marché américain. Cela rentre dans le cadre de sa politique de promotion de l’artisanat marocain et de développement des exportations des produits marocains vers les marchés internationaux, en particulier celui américain.