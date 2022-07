Ciment: les ventes en légère baisse à fin juin 2022

Les livraisons de ciment des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC) cumulées à fin juin 2022 ont atteint plus de 6,506 millions de tonnes, contre 6,809 millions pour la même période de 2021, soit une baisse de 4,46%.

Dans le détail, les livraisons dans le segment de la distribution se sont établies, à fin juin 2022, à 3,971 millions de tonnes, contre 4,392 millions pour la même période de l’année précédente, soit un repli de 9,59%, indique un communiqué de Ipsos réalisé sur la base des données des membres de l’APC.

Pour ce qui du segment béton prêt à l’emploi (BPE), le cumul des livraisons à fin juin 2022 se situe à 1,323 millions de tonnes, soit une progression de 8,84% par rapport à la même période 2021 où les ventes se sont chiffrées à 1,216 millions de tonnes, rapporte le communiqué établi sur les données de Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc et LafargeHolcim Maroc.

Les livraisons des segments du Bâtiment et de l’infrastructure, se sont, quant à elles, situées, à fin juin 2022, à 296.779 tonnes (-5,56%) et 300.190 tonnes (+7,35%), respectivement, contre 314.263 tonnes et 279.630 tonnes à la même période de l’année précédente.

En ce qui concerne le segment du préfabriqué (PREFA), la même source fait état de 614.292 tonnes de livraisons à fin juin 2022, contre 606.894 tonnes l’année d’avant, soit une croissance des ventes de 1,22%.